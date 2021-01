Stellantis: Tavares, fusione scudo protettivo per occupazione

editato in: da

(Teleborsa) – “La fusione è uno scudo protettivo e permette di tutelare i posti di lavoro”. Lo ha detto Carlos Tavares, CEO di Stellantis, in occasione della prima conferenza stampa del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. “Le sinergie non sono solo risparmi ma permettono di generare fatturato” – ha aggiunto – spiegando che l’economia di scala permessa dalle dimensioni di Stellantis potrà far realizzare anche la crescita di alcuni marchi. “Ci saranno dei modelli ‘sorelle’, i singoli marchi avranno l’opportunità di investire grazie all’efficienza ottenuta dalle sinergie”.

“Pensiamo di poter fare con i nuovi modelli Fiat quello che abbiamo fatto in Germania con la nuova Opel Corsa. Questa è la direzione che seguiremo” – ha detto ancora il CEO – rassicurando che l’intenzione è quella di tutelare e tenere tutti i marchi. “Non chiuderemo alcuno stabilimento, perseguiremo i nostri obiettivi senza distruggere occupazione”.



Oggi il titolo Stellantis ha debuttato sulla piazza di Wall Street doppiando la scia positiva già disegnata sul circuito di Piazza Affari. Il titolo dopo un rialzo a doppia cifra sta guadagnando oltre 10 punti percentuali.