Stellantis, margini operativi primo semestre sopra precedenti previsioni

editato in: da

(Teleborsa) – Stellantis “si attende un margine solido per la prima metà del 2021, grazie all’andamento positivo dei prezzi e al mix di prodotto favorevole” e, in particolare, “i margini di profitto operativo rettificati per la prima metà del 2021 dovrebbero superare il range di previsione tra il 5,5% e il 7,5% precedentemente comunicato per i margini dell’intero anno, nonostante le perdite di volume rispetto ai tassi di produzione pianificati”. Lo comunica la casa automobilista (nata dalla fusione tra FCA e PSA) nel giorno in cui il CEO Carlos Tavares renderà nota la strategia della società in tema di elettrificazione.

Per la prima metà del 2021, in linea con le aspettative comunicate nella conference call sui risultati del primo trimestre 2021, Stellantis si attende free cash flow industriali negativi a causa dell’impatto negativo prodotto dai volumi di produzione inferiori alle previsioni sul capitale circolante netto. “Un inizio molto promettente nell’attuazione delle sinergie, processo ben avviato a superare l’obiettivo del primo anno, dovrebbe contribuire in misura sostanziale alle performance dell’intero anno in termini di cash flow, che si prevedono tuttora positive”, viene sottolineato.