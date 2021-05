Stellantis-Foxconn, joint venture per sviluppare servizi di connettività per auto

editato in: da

(Teleborsa) – Stellantis e Foxconn (il più grande produttore di componenti elettronici al mondo) hanno firmato un memorandum d’intesa non vincolante per dare vita a Mobile Drive, una joint venture 50/50 che punta a velocizzare i tempi di sviluppo per fornire esperienze innovative agli automobilisti, rese possibili da elettronica di consumo avanzata e interfaccia HMI (uomo-macchina). La ratio dell’operazione è unire l’esperienza di Stellantis nella progettazione dei veicoli e le sue competenze ingegneristiche, con la capacità di Foxconn di sviluppare software e hardware per smartphone e elettronica destinata al consumatore finale.

“Oggi, c’è qualcosa che conta tanto quanto un design accattivante o una tecnologia innovativa, è il modo in cui le caratteristiche all’interno dei nostri veicoli migliorano la vita dei nostri clienti – ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis – Il software è un elemento strategico per il nostro settore e Stellantis vuole esserne leader con Mobile Drive, una società che renderà possibile il rapido sviluppo di funzioni di connettività e servizi che rappresentano la prossima grande evoluzione nel nostro settore, così come è stato con la tecnologia di elettrificazione”.

“I veicoli del futuro saranno sempre più guidati e caratterizzati dal software – ha commentato Young Liu, presidente di Foxconn – I clienti di oggi e quelli di domani chiedono e si aspettano soluzioni sempre più creative e basate sul software, soluzioni che permettano di connettere i conducenti e i passeggeri al veicolo, dentro e fuori. Mobile Drive intende andare incontro e superare queste aspettative grazie al coinvolgimento di team di designer e di ingegneri software e hardware”.

La joint venture, con sede in Olanda, opererà come fornitore del settore automobilistico, elaborando offerte per fornire soluzioni software e relativi hardware a Stellantis e altre case automobilistiche interessate. Mobile Drive si focalizzerà su infotainment, telematica e sviluppo di piattaforme cloud service attraverso innovazioni di software che dovrebbero includere applicazioni basate su intelligenza artificiale, comunicazione 5G, servizi over-the-air avanzati, opportunità di e-commerce e integrazioni smart cockpit.