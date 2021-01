Stellantis, dopo Mirafiori Tavares visiterà stabilimento di Melfi

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo aver fatto visita ad alcune realtà del comprensorio di Mirafiori, oggi l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, visiterà lo stabilimento FCA di Melfi, in provincia di Potenza, dove si producono 500, Jeep Renegade e Compass. Lo hanno annunciato, in un comunicato, la UIL e la UILM Basilicata.

“La visita di Tavares oggi a Melfi – hanno detto i segretari regionali Vincenzo Tortorelli e Marco Lomio – ha un grande significato simbolico e non solo perché dimostra che negli anni abbiamo, tutti insieme, costruito un’eccellenza del gruppo FCA. La presenza di oggi dell’Ad Tavares, conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che si parte ancora da Melfi con Stellantis”.

“In attesa di conoscere in dettaglio il piano industriale del gruppo e nello specifico quello per lo stabilimento lucano, dopo le prime dichiarazioni dell’AD Tavares – hanno proseguito Tortorelli e Lomio – siamo convinti che Melfi ha tutte le condizioni e opportunità per reggere la nuova sfida come già accaduto e dimostrato nel corso di tutti questi anni. “Siamo direttamente testimoni – hanno aggiunto – della sfida vinta nel 2004 quando la professionalità e la capacità delle giovani tute amaranto contribuirono a salvare l’allora FIAT in una fase difficile e complicata”.