Stellantis debutta al Nyse, rialzo a doppia cifra. Tavares: primo passo verso futuro

(Teleborsa) – Debutto effervescente al Nyse per il titolo Stellantis, che mostra un progresso dell’11,75%, seguendo la scia positiva già disegnata ieri all’esordio a Piazza Affari e sulla borsa di Parigi, dalla società nata dalla fusione di FCA e PSA.

“A ognuno di voi, a ognuno di noi, un caloroso benvenuto in questo giorno in cui compiamo il primo passo nel nostro futuro con la nascita di Stellantis”. Così Carlos Tavares in una lettera inviata a tutti i dipendenti del gruppo nato dalla fusione tra FCA e Groupe PSA, rivolgendo “un pensiero ai nostri fondatori, che grazie alla loro visione innovativa hanno instillato passione nel nostro Dna e uno spirito di competizione che ancora oggi ispira tutti noi, come i nostri dipendenti”. Tavares ha ribadito che “a partire da oggi potremo fare leva sui benefici offerti da Stellantis per ottenere performance solide e creare valore aggiunto, grazie a impareggiabili vantaggi competitivi”, come una dimensione di scala significativa, un portafoglio composto da oltre 14 marchi iconici, tecnologie all’avanguardia e una potente rete di partner. Il Ceo di Stellantis ha sottolineato che la società che “già oggi è molto di più della storia dei suoi marchi”, sarà in grado di “stabilire nuovi parametri di riferimento in un settore in rapida evoluzione come quello in cui operiamo”.



“Le dimensioni di Stellantis offrono vantaggi davvero straordinari” – ha rilanciato John Elkann, presidente di Stellantis – in una missiva inviata a tutti i dipendenti del gruppo. Le dimensioni tuttavia – continua Elkann – “sono di certo molto meno importanti rispetto alla forza che ci deriva dalla ricchezza straordinaria del nostro portafoglio marchi, dalle conoscenze vaste e profonde che abbiamo a disposizione e, soprattutto, dal contributo, dall’impegno e dall’originalità di ognuno di voi, di tutte le diverse persone che formano Stellantis nel mondo”.