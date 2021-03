Stellantis, conti 2020: FCA in pareggio, per PSA utile di 2,2 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – In un anno in cui il settore automobilistico è stato pesantemente colpito dalla crisi, anche FCA e PSA hanno chiuso con ricavi e utile netto in calo. I due marchi, oggi uniti in Stellantis, hanno però registrato buone prestazioni nella seconda parte del 2020. FCA ha riportato un EBIT adjusted record di gruppo e in Nord America, rispettivamente a 2,3 miliardi di euro e 2,2 miliardi di euro, nei tre mesi a dicembre, mentre PSA ha registrato un margine operativo adjusted al 9,4% nel secondo semestre.

Considerando tutto il 2020, FCA ha registrato consegne globali in calo del 22% a per 3,4 milioni di unità, un EBIT adjusted a 3,7 miliardi di euro, in calo del 44%, un free cash flow industriale a 0,6 miliardi di euro e una liquidità disponibile al 31 dicembre 2020 pari a 31,4 miliardi di euro. L’utile netto ha chiuso in pareggio, mentre l’utile netto adjusted in calo del 57% a 1,86 miliardi di euro.

I ricavi di PSA sono stati pari a 60,7 miliardi di euro nel 2020, in calo del 18,7% rispetto al 2019 e l’utile netto si è attestato a 2,2 miliardi di euro, in calo di 1 miliardo di euro rispetto all’anno prima. Il margine operativo adjusted delle attività auto è stato a 7,1% (3,4 miliardi di euro), il free cash flow delle attività auto di 2,7 miliardi di euro e la posizione finanziaria netta delle attività auto positiva per 13,2 miliardi di euro.

“Questi risultati dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce dall’unione di due gruppi sani e forti – ha detto il CEO Carlos Tavares – Stellantis debutta posizionandosi in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate”.

Il consiglio di amministrazione ha approvato la distribuzione di 1 miliardo di euro agli azionisti, previa approvazione da parte dell’assemblea del 15 aprile 2021. La guidance per il 2021 del gruppo prevede un margine operativo adjusted al 5,5 – 7,5%, assumendo che non vi siano lockdown significativi dovuti al Covid-19.