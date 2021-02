Stellantis cerca accordo con governo britannico per fabbrica Vauxhall/Opel

editato in: da

(Teleborsa) – Stellantis sta dialogando con il governo britannico per ottenere un giusto accordo per la fabbrica di automobili Vauxhall/Opel di Ellesmere Port e scongiurare così una sua chiusura. La cessazione delle attività nel sito produttivo, che impiega circa 1000 persone, sarebbe un duro colpo per il Governo Johnson in termini di immagine, in quanto sarebbe la prima chiusura di un grosso sito industriale post-accordo sulla Brexit.

La casa automobilistica starebbe valutando la possibilità di rinnovare la fabbrica per la produzione di auto completamente elettriche, secondo quanto riporta Bloomberg, in linea con la strategia del Regno Unito di abbandonare progressivamente auto con motori a combustione. Affinché il piano vada a buon fine, Stellantis vuole però incentivi finanziari dal Governo e impegni per il commercio post-Brexit di ricambi e batterie.

“In questa fase queste discussioni sono produttive ma non conclusive“, ha detto il CEO di Opel Michael Lohscheller. La casa automobilistica si aspetta che le autorità “si comportino nell’interesse dell’economia del Regno Unito”, ha aggiunto, senza aggiungere dettagli sui piani futuri: “Vorremmo rivelarlo a tempo debito, ma prima abbiamo bisogno del sostegno del governo del Regno Unito per farlo accadere”.