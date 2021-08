Stellantis annuncia risultati record nel semestre: avanti l’elettrificazione

editato in: da

(Teleborsa) – Stellantis chiude i primo semestre con risultati record: ricavi netti pro forma di 75,3 miliardi, in crescita del 46%, ed un risultato operativo rettificato pro form di 8,6 miliardi, con un margine dell’11,4%; margine record per il Nord America al 16,1%.

Forte avvio del piano di sinergie post fusione, con circa 1,3 miliardi di benefici di cassa nel primo semestre 2021. Flusso di cassa disponibile industriale pro forma negativo per 1,2 miliardi, che riflette gli impatti negativi sul capitale circolante dovuti a ordini di semiconduttori non evasi, compensando le sinergie nette positive.

Guidance per l’intero anno alzata a circa il 10% di margine del risultato, assumendo che non vi siano altri impatti dalla carenza di semiconduttori né ulteriori lockdown in USA ed Europa.

“Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis per la loro straordinaria attenzione all’eccellenza operativa e alla

messa in campo delle sinergie, azioni che hanno portato la Società a raggiungere risultati finanziari importanti nel primo semestre”, commenta il Ceo Carlos Tavares, aggiungendo “a questi importanti risultati a livello operativo si affiancano progressi significativi su questioni strategiche, relative all’accelerazione nel campo dell’elettrificazione e del software, pilastri fondamentali della nostra strategia”.

Avanti tutta di Stellantis nel campo dei veicoli elettrici, grazie al lancio di 11 veicoli elettrici a batteria (BEV) e 10 plug-in (PHEV) nei prossimi 24 mesi. Il Gruppo prevede poi una gamma di veicoli commerciali leggeri completamente elettrificata in Europa, oltre a furgoni medi a celle a combustibile a idrogeno, entro la fine del 2021. Fra i progetit in corso anche una terza “gigafactory” a Termoli e la trasformazione dello stabilimento di Ellesmere Port, in Regno Unito, in uno stabilimento dedicato alla produzione dei veicoli elettrici a batteria entro fine 2022.