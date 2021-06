editato in: da

(Teleborsa) – Stellantis annuncia di aver organizzato l’EV Day 2021 per giovedì 8 luglio 2021. Questo evento digitale sarà condiviso da Carlos Tavares, Amministratore Delegato del Gruppo, e sarà l’occasione per presentare la strategia di elettrificazione ome fattore chiave per sostenere una “mobilità pulita, sicura e conveniente”.