Stellantis annuncia la distribuzione condizionata di azioni e liquidità Faurecia

(Teleborsa) – Stellantis NV si prepara alla distribuzione condizionata da parte di Stellantis ai detentori delle sue azioni ordinarie di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e di un massimo di 308 milioni di euro in contanti, che rappresentano i proventi ricevuti da Peugeot SA per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell’ottobre 2020, pagabili ai detentori di azioni ordinarie Stellantis che risultino tali in data martedì 16 marzo 2021, a seguito di una riduzione del capitale.

Il pagamento della Distribuzione – si legge in una nota – è condizionato al successivo annuncio del fatto che la Distribuzione sia stata approvata dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di Stellantis che si terrà l’8 marzo 2021 e che determinate formalità previste dalla legislazione olandese siano state adempiute. In assenza di tale annuncio sul fatto che la Distribuzione sia divenuta incondizionata, la Distribuzione non sarà esigibile.



Qualora la Distribuzione diventi incondizionata nelle modalità di cui sopra, il calendario previsto per la Distribuzione sarà il seguente: data ex: lunedì 15 marzo 2021; e record date: martedì 16 marzo 2021. I titolari di azioni ordinarie Stellantis avranno diritto a: 0,017029 azioni ordinarie di Faurecia; e Euro 0,096677 per ciascuna azione ordinaria di Stellantis detenuta alla data di registrazione per la Distribuzione. Il versamento della parte in contanti della Distribuzione è indicativamente previsto per lunedì 22 marzo 2021.

In generale, la consegna delle azioni ordinarie di Faurecia ai detentori di azioni ordinarie di Stellantis aventi diritto è prevista indicativamente per lunedì 22 marzo 2021. Tuttavia, gli azionisti che detengano azioni ordinarie di Stellantis depositate in un conto partecipante DTC o in qualità di titolari iscritti nel registro US delle azioni di Stellantis dovranno compiere ulteriori passaggi per ottenere la consegna delle azioni ordinarie di Faurecia a cui avranno diritto, come indicato nell’information Statement citato di seguito; la consegna ai suddetti detentori è indicativamente prevista per giovedì 1° aprile 2021.