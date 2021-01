Stellantis, accordo con Engie EPS per joint venture nel settore della mobilità elettrica

editato in: da

(Teleborsa) – FCA Italy, società controllata da Stellantis, e Engie EPS hanno firmato una serie di accordi, incluso l’accordo di investimento e patto parasociale, per creare una Joint Venture nel settore della mobilità elettrica. Gli accordi sono stati siglati a seguito del Memorandum d’Intesa annunciato il 12 novembre 2020.

La Joint Venture, spiega Stellantis in una nota, “offrirà un pacchetto completo di servizi e soluzioni innovative, come infrastrutture di ricarica residenziali, aziendali e pubbliche, oltre ad abbonamenti di ricarica di energia e tecnologie di tipo Vehicle-to-Grid, con l’obiettivo di rendere l’accesso alla mobilità elettrica facile e conveniente per tutti”.

Engie EPS è la divisione tecnologica del gruppo francese Engie, che opera nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, nel settore del gas naturale e dell’energia rinnovabile. Il completamento della transazione è previsto per i prossimi mesi, una volta soddisfatte le condizioni sospensive di autorizzazione da parte delle autorità Antitrust competenti.