Stefano Cao: “Azerbaijan Paese strategico per Saipem”

editato in: da

(Teleborsa) – “La missione imprenditoriale in Azerbaijan conferma e rafforza il legame esistente tra i nostri due Paesi. Saipem ha aderito con entusiasmo in virtù della proficua collaborazione ultra ventennale con l’Azerbaijan, relazione resa possibile grazie all’approccio aperto e costruttivo delle istituzioni locali”. E’ quanto dichiarato da Stefano Cao, CEO di Saipem, a margine del Business Forum organizzato a Baku da Confindustria e ICE, inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che ha visto la partecipazione del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele Geraci.

“L’Azerbaijan è un Paese strategico per Saipem avendovi costruito delle solide e durature partnership, esempio del nostro modello sostenibile di business: oltre allo sviluppo del giacimento Shah Deniz 2 siamo attivi su tutta la catena del valore per portare il gas azero in Europa con il South Caucasus Pipeline Expansion project (SCPX), il gasdotto che attraverso la Georgia approda in Turchia, ed il TAP, (Trans Atlantic Pipeline) due progetti che – combinati insieme – vedono l’Italia come approdo finale. Infine, per la compagnia nazionale azera Socar, stiamo completando la raffineria STAR in Turchia”.