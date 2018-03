Stefanel torna in utile nel 2017

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2017 il Gruppo Stefanel ha registrato ricavi netti consolidati pari ad euro 125,3 milioni, in diminuzione del 6,5% rispetto al 2016 (euro 134,1 milioni).

L’Ebitda adjusted dell’esercizio 2017 si attesta ad un valore negativo di 8.934 migliaia di euro, in miglioramento di euro 1.605 migliaia rispetto all’esercizio precedente. L’Ebitda consolidato dell’esercizio 2017 risulta negativo per euro 19.840 migliaia nell’esercizio 2017

(negativo per euro 12.416 migliaia nel 2016).

L’utile netto è pari a 13,7 milioni di euro e si confronta con la perdita netta di euro 25,3 milioni riportata nel 2016.