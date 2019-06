Stefanel sospesa dalle contrattazioni in attesa nota

editato in: da

(Teleborsa) – Stop alle negoziazioni di Stefanel da Borsa Italiana. La società che gestisce il mercato finanziario italiano comunica che i seguenti strumenti finanziari: STEFANEL – Azioni STEF (Isin IT0004607518) – Azioni STEFR (Isin IT0004607526) sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato.

Il Consiglio di Amministrazione della società di abbigliamento italiano dal 1959 aveva deciso di riconvocarsi in settimana per definire il percorso più appropriato per il rilancio dell’azienda, prorogando di 60 giorni il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo e del Piano.