Stefanel chiede proroga 60 giorni per concordato preventivo

(Teleborsa) – Stefanel ha presentato dinanzi al Tribunale di Treviso istanza per la proroga di 60 (sessanta) giorni del termine, originariamente fissato al 15 aprile 2019, per il deposito della proposta di concordato preventivo e del piano della Società.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, con l’obiettivo di definire la migliore proposta ai creditori, tenuto conto che sono state avviate le discussioni con il ceto bancario al fine di pervenire alla sottoscrizione di un accordo paraconcordatario e che sono in corso colloqui con potenziali investitori industriali per la valorizzazione del marchio, ha richiesto una proroga del suddetto termine al fine di completare gli approfondimenti in corso e meglio qualificare tutte le opportunità collegate ai nuovi scenari che si stanno delineando.

In tale contesto – spiega Stefanel in una nota – è stata rinviata la data della riunione del Consiglio di Amministrazione (originariamente prevista a calendario per il prossimo 30 aprile) per l’approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 e, di conseguenza, la data dell’Assemblea ordinaria degli azionisti originariamente prevista per il 28 giugno.