Stazione ISS, il 25 gennaio nuova passeggiata spaziale per AstroLuca e Andrew Morgan

(Teleborsa) – Tre passeggiate spaziali per quattro astronauti: gennaio si annuncia mese di intensa attività “extra-veicolare” sulla Stazione Spaziale Internazionale ISS. Il 15 e il 20 sarà la volta di Jessica Meir e Christina Koch, entrambe della Nasa e celebri per essere state le protagoniste della prima passeggiata spaziale tutta al femminile. Il 25 è prevista la quarta uscita per Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) insieme al collega Andrew Morgan della Nasa, per completare la sostituzione dell’impianto di raffreddamento del cacciatore di antimateria Alpha Magnetic Spectrometer (Ams).

Per Jessica Meir, che guiderà entrambe le attività extra-veicolari, sarà la seconda e terza passeggiata spaziale della sua carriera. Per Christina Koch la quinta e la sesta. Le due astronaute dovranno completare la sostituzione di quelle a nichel-idrogeno dei pannelli solari della Stazione Spaziale con le più moderne agli ioni di litio.

Se tutto procederà regolarmente, il 25 gennaio è prevista dunque la quarta uscita di AstroLuca e AstroDrewMorgan per completare, come detto, l’installazione dell’aggiornamento e il collaudo dell’mpianto di raffreddamento di Ams, alla quale i due astronauti hanno dedicato tre passeggiate spaziali a novembre e dicembre 2019. Contrariamente a quanto era accaduto nelle prime tre passeggiate spaziali, ad avere il ruolo di guida sarà Morgan.