Stazione di Milano Centrale, inaugurato centro diurno per persone senza fissa dimora

(Teleborsa) – È stato inaugurato oggi, alla Stazione di Milano Centrale, il centro diurno polifunzionale “Antonio Bassanini e Alessandra Tremontani”. Nell’ex magazzino dello scalo ferroviario, concesso in comodato d’uso da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la Caritas Ambrosiana – in collaborazione con Fondazione Cariplo, Enel Cuore e la famiglia Bassanini – accoglierà persone senza fissa dimora, regalando loro qualche ora di serenità in un ambiente confortevole.

A tagliare il nastro, come riporta FS News, c’erano l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti, la responsabile Asset Immobiliari di RFI Ilaria Maggiorotti, il presidente di Enel Cuore Michele Crisostomo, la figlia di Bassanini Tremontani Chiara Bassanini e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.



All’interno della struttura, di quasi 400 metri quadrati, sono presenti due sale polifunzionali, dalle quali si accede alla sala ristoro, alla lavanderia, agli uffici e ai bagni. Gli ospiti potranno usufruire di una colazione, una doccia e il lavaggio dei vestiti, ma anche fermarsi a leggere il giornale, vedere un film o partecipare a uno dei laboratori proposti (teatro, ceramica, informatica).

Potranno accedere al centro diurno gli utenti del Rifugio Caritas – l’ostello per i senza tetto che sorge accanto e che in 10 anni ha offerto 130 mila pernottamenti e colazioni a 1.500 persone – e i soggetti gravemente emarginati. Non sarà previsto nessun filtro all’entrata e l’ingresso potrà avvenire spontaneamente, su indicazione dei vari servizi Caritas o su segnalazione da parte di altri enti, pubblici e privati.