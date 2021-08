Stati Uniti, via libera Camera a maxi Piano spesa di Joe Biden

editato in: da

(Teleborsa) – La maggioranza Democratica alla Camera USA ha dato il sofferto via libera all’ambizioso piano di spesa del Presidente Joe Biden con 220 voti a favore e 212 contrari e con un giorno di ritardo riaspetto alla tempistica prevista.

Lunedì sera non si era riusciti a trovare un accordo, come auspicato, a causa dell’opposizione di una decina di Democratici di area moderata. Questi infatti si opponevano ad una clausola del disegno di legge bipartisan, che prevede l’approvazione congiunta del piano di spesa “sociale” da 3.500 miliardi e di quello per le infrastrutture da 1.000 miliardi di dollari, e chiedevano che il “pacchetto” infrastrutture fosse approvato prima del piano sociale.

L’opposizione è stata alla fine superata quando la speaker della Camera Nancy Pelosi ha assicurato che il voto sul pacchetto per le infrastrutture si terrà entro il 27 settembre.