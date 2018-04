editato in: da

(Teleborsa) – Non c’è una ripresa apprezzabile per l’attività manifatturiera nell’area di Chicago. Nel mese di aprile, l’indice PMI Chicago si è attestato a 57,6 punti dai 57,4 punti del mese precedente. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che erano per una risalita a 58,2 punti.

Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.