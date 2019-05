Stati Uniti, PIL 1° trimestre rivisto lievemente al ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica questa statistica, il PIL americano è cresciuto del 3,1%, in leggero rallentamento rispetto al +3,2% della stima precedente, ma è in linea con le stime degli analisti.

La crescita è sostenuta dai consumi che segnano un 1,3% dal +1,2% precedente.

Il PCE price index, una misura dell’inflazione, è atteso in rallentamento allo 0,4% rispetto all’1,5% precedente, mentre l’indice PCE core dovrebbe registrare un +1,0% rispetto al +1,80% della lettura precedente.