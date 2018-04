Stati Uniti, in aumento a sorpresa le scorte settimanali di greggio

editato in: da

(Teleborsa) – Crescono inaspettatamente le scorte di greggio negli USA nella settimana conclusa al 6 Aprile.

Secondo l’EIA, divisione del Dipartimento dell’Energia americano, le scorte di petrolio sono salite di 3,3 milioni a 428,6 MBG, rispetto ai 425,3 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva invece un decremento di 0,6 mln di barili.

Parallelamente, gli stock di distillati sono scesi di 1 milione a 128,4 MBG (le attese erano per un calo di 0,03 mln), mentre le scorte di benzine sono aumentate di 0,4 MBG a quota 238,9 MBG (-1,4 milioni MBG il consensus).

Le riserve strategiche di petrolio sono rimaste invariate a 665,5 MBG.

Intanto, il prezzo del greggio amplia il rialzo, sostenuto anche dalle tensioni politiche in Medio Oriente. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 66,13 dollari al barile, in aumento dello 0,95%. Stessa direzione per il Brent che sale dello 0,70% a 70,91 dollari.