Stati Uniti, crescono oltre attese gli ordini all’industria

(Teleborsa) – Tornano a crescere, oltre attese del mercato, gli ordinativi all’industria americani nel mese di agosto.

Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, gli ordini hanno evidenziato un forte incremento del 2,3% dopo il calo del -0,5% di luglio (dato rivisto dal -0,8%). Battute le previsioni degli analisti che erano per un aumento fino al 2,1%.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono aumentati dello 0,1% come a luglio (rivisto da +0,2%) mentre al netto del settore difesa sono saliti dell’1,3% (-0,2% il precedente).

In forte aumento gli ordini di beni durevoli del +4,4%, a fronte del calo dell’1,2% messo a segno a luglio.