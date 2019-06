Stati Uniti, crescita PIL confermata al 3,1%

editato in: da

(Teleborsa) – L’economia americana si conferma in crescita del 3,1% nel 1° trimestre del 2019, come indicato nella precedente lettura. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, è in linea con le attese degli analisti. Nel à° trimestre l’economia aveva segnato una brusca battuta d’arresto al 2,2% a causa dello Shutdown.

Le spese personali reali (personal consumption expenditure, PCE), motore principale della crescita americana, hanno registrato un incremento dello 0,9% al di sotto del +1,2% della stima preliminare e rispetto +2,5% del quarto trimestre.

L’indice PCE price (PCE price index), che dà un’approssimazione sulla misura dell’inflazione e che è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l’andamento dei prezzi, è salito dello 0,5% (+0,6% la stima preliminare) dopo il +1,5% del trimestre precedente. In questo caso il dato dato è al di sopra del consensus che indicava un +0,4%. L’indice PCE core, che esclude cibi freschi ed energia, è cresciuto dell’1,2% dal +1,8% precedente e contro il +1% atteso dagli analisti.

Invece, scendono i profitti delle aziende, che evidenziano un decremento del 3,1% dal -3,5% precedente.