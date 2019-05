Stati Uniti, Congresso: repubblicano chiede impeachment Trump

editato in: da

(Teleborsa) – E’ uscito allo scoperto il primo esponente repubblicano eletto nel Congresso degli Stati Uniti chiedendo a Washington esplicitamente l’impeachment per Donald Trump. Si tratta del deputato dello Stato del Michigan Justin Amash, appartenente all’ala più libertaria del partito conservatore.

In una lettera, Amash sostiene come il rapporto Muller, a differenza da quanto descritto dal Ministro della Giustizia William Barr, “svela come il presidente Trump sia coinvolto in azioni e atteggiamenti che giustificano ‘impeachment”.