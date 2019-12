Stati Uniti, compravendite case in corso crescono in linea con attese

editato in: da

(Teleborsa) – In USA risultano in aumento le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso e che si concretizzeranno nella vendita nei mesi venturi. Un dato che fornisce una utile indicazione dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Nel mese di novembre, l’indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è salito dell’1,2%, in linea con le attese, a 108,5 punti dai 107,2 punti registrati ad ottobre (-1,3%).