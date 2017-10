Stati Uniti, boom delle spese private a settembre

(Teleborsa) – Accelerano i redditi ed i consumi delle famiglie americane, confermando una più robusta ripresa dell’economia a stelle e strisce, soprattutto con riguardo alle spese personali che risultano migliori delle attese.

Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i redditi personali a settembre sono cresciuti dello 0,4%, in rialzo rispetto al +0,2% di agosto ed in linea con le attese degli analisti.

I consumi personali (PCE) salgono dell’1% contro il +0,1% precedente e risultano nettamente al di sopra del consensus che indicava una crescita dello +0,8%.

Il PCE price index core, una misura dell’inflazione, si mantiene stabile a +0,1% in linea con il mese precedente e con il consensus, mentre su base tendenziale segna una crescita dell’1,3%, come il precedente e le attese.