Stati Generali della Transizione Energetica. Ferraris: “Grande opportunità di investimenti e crescita”

(Teleborsa) – Conclude la sessione di apertura dell’evento organizzato da Cassa Depositi e Prestiti, Snam e Terna, Luigi Ferraris, Amministratore Delegato e Direttore Generale di quest’ultima, uno dei principali operatori europei per la trasmissione dell’energia.

L’AD ha sottolineato come il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima sia necessariamente legato agli obiettivi di decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza, ricerca, innovazione e competitività del sistema energetico italiano. Ferraris ha annunciato che “entro il 2030 sarà necessario accelerare l’installazione di rinnovabili, aggiungendo all’attuale parco circa 40 GW di nuova capacità FER: la nuova capacità sarà fornita quasi esclusivamente da fonti rinnovabili non programmabili come eolico e fotovoltaico.”

I fattori abilitanti per la Transizione Energetica secondo Terna sono riconducibili a quattro categorie di intervento: investimenti di rete, introduzione di segnali di prezzo di lungo periodo, evoluzione e integrazione dei mercati e investimenti in digitalizzazione e innovazioni.

“Per affrontare la nuova complessità del sistema elettrico, è indispensabile garantire ai gestori di rete, la disponibilità di informazioni tempestive ed affidabili” conclude Ferraris, “È quindi necessario uno sforzo corale, di istituzioni ed imprese, affinché la transizione energetica diventi una grande opportunità di investimenti e crescita occupazionale e metta in sicurezza il servizio elettrico a beneficio di tutti i cittadini.”