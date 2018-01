Statali, via libera del Governo all’intesa sul nuovo contratto

(Teleborsa) – Arriva il nuovo contratto per un esercito di 270 mila statali. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’intesa del 23 dicembre tra i sindacati e ARAN, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni che tratta per il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione Marianna Madia. Prossimo step per l’operatività il vaglio della Corte dei Conti.

Per l’esercito dei dipendenti in questione, ci sono in ballo scatti di anzianità e arretrati: dai 370euro della fascia più bassa ai 712 della più alta (media 492). Gli arretrati potrebbero arrivare a febbraio. Lo scatto contrattuale di 85euro medi partirebbe da marzo.

“A questo punto arriveranno ai dipendenti pubblici di questo comparto sia gli arretrati sia, poi, gli scatti di aumento”. Così il Ministro Madia, al Giornale Radio Rai, dopo l’ok del CdM all’intesa (ministeri, Agenzie fiscali, enti pubblici non economici). Alla domanda se si possa ipotizzare il versamento a partire dalle buste paga di febbraio, il Ministro ha risposto: “l’auspicio, anche se ci sono dei passaggi formali, è che, avvenga il prima possibile”.

Per gli altri statali, come il comparto scuola, la sanità, gli enti locali, il ministra ha affermato che si sta “lavorando ininterrottamente”.