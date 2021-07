Startup, Sardegna protagonista con 8 imprese alla Gitex di Dubai

editato in: da

(Teleborsa) – Sono otto le start up innovative che, dal 17 al 20 ottobre 2021, rappresenteranno la Sardegna, con il sostegno regionale, alla Gulf Information Technology Exhibition Technology Week (GITEX) di Dubai, la principale manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione negli Emirati Arabi Uniti. L’iniziativa vedrà la partecipazione di 400 investitori da 30 Paesi e grandi aziende del settore ICT da tutto il mondo.

“Si tratta della principale manifestazione fieristica annuale dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione negli Emirati Arabi Uniti – evidenzia l’assessore regionale all’Industria, Anita Pili – con particolare riferimento ai comparti IoT – Internet of Things, Big Data, Smart Cities, Cloud Computing, realtà virtuale ed aumentata e CyberSecurity. L’edizione 2021 avrà una rilevanza ancora maggiore per via della concomitanza con l’Expo di Dubai (1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022)“.



A disposizione delle 8 imprese sarde partecipanti uno spazio espositivo di 100 mq all’interno del padiglione Italia, gestito dall’Agenzia ICE. Ogni impresa avrà diritto a un biglietto nominativo per l’accesso a GITEX Future Stars 2021, salone dedicato alla promozione di startup tecnologiche, incubatori e acceleratori.

Le 8 aziende selezionate – Livegreen soc. agricola, Athlos, Repod, Funnel, WiData, Footure Lab, XRIT, Healthy Virtuoso, Birdi, e Alert Genius) – operano in settori che spaziano dall’Internet of Things alla sensoristica, ai nuovi alimenti, dall’ottimizzazione economica ed energetica nel ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani all’intelligenza artificiale per il turismo ai servizi digitali di pubblica utilitaà, ai percorsi interattivi con i quali visitare i principali siti archeologici del mondo.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna, si inserisce nell’ambito delle attività previste dal Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione.