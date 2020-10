Startup, Intesa Sanpaolo: al via la nuova ELITE Digital Lounge

editato in: da

(Teleborsa) – Prende il via l’edizione 2020 della Lounge ELITE di Intesa Sanpaolo; completamente digitale, la nuova Lounge accoglie 19 startup selezionate in gran parte dal programma B Heroes, la docu-serie in onda su Sky giunta quest’anno alla terza stagione e realizzata grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo. Essa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano, ELITE e Confindustria per accompagnare le PMI in percorsi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali. In due anni Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 160 imprese provenienti da tutta Italia.

Resilienza e innovazione saranno i principali focus del percorso di formazione della durata di due anni rivolto alle startup da 10 regioni d’Italia e appartenenti a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia italiana. Dalla salute all’intelligenza artificiale,

sono molte le storie d’impresa, fra cui la genovese D-Heart, che consente di eseguire un elettrocardiogramma e ricevere un referto cardiologico in 15 minuti, la senese Brain Control, che ha sviluppato un medical device in grado di rivolgersi a pazienti con disabilità,

fino ai settori della tecnologia green e sostenibilità con la biellese RiceHouse, leader nella produzione di materiali biocompositi per l’edilizia derivanti dagli scarti della risicoltura e la milanese ACBC, vincitrice dell’edizione 2020 di B Heroes e impegnata nella produzione di calzature componibili con suole e tomaie intercambiabili per ridurre l’impatto ambientale.

I 19 protagonisti del percorso avranno anche la possibilità di accedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali per agevolare il loro eventuale accesso al mercato dei capitali. Le imprese saranno anche dotate di strumenti utili a riorganizzare in un’ottica di resilienza le proprie strategie e fabbisogni finanziari nell’affrontare il nuovo contesto economico colpito dalla pandemia.

Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “Le startup di B Heroes sono l’esempio dell’Italia che prova a ripartire con nuove idee e con una iniziativa imprenditoriale che per sua natura è resiliente anche nelle situazioni di crisi. In totale sono oltre 2.700 le start up innovative (pari al 25% del totale delle start up italiane) che abbiamo sostenuto e che sono riuscite a trasformare progetti e modelli di business in risultati concreti anche grazie all’affiancamento consulenziale della banca, oltre l’erogazione di credito. Con questa iniziativa consolidiamo lo storico rapporto con ELITE e Confindustria che ci ha portato in due anni ad affiancare oltre 160 imprese. Siamo orgogliosi, ancor più in questo delicato momento, di offrire l’opportunità a società che rappresentano uno

stimolo alla crescita e al futuro dell’economia del Paese di entrare in un percorso altamente qualificante che permette di usufruire di servizi essenziali per aumentare la propria competitività e accelerare la crescita dimensionale, internazionale e manageriale”.

Massimiliano Lagreca, Head of Capital Services, ELITE, commenta: “Un nuovo gruppo di 19 startup innovative entra a far parte di ELITE, grazie alla collaborazione strategica con Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria. Crediamo che questo percorso rappresenti un’importante occasione di crescita e formazione per queste società ambiziose che, nonostante il periodo di incertezza, hanno il potenziale di diventare PMI eccellenti del nostro Paese. Innovazione, crescita e creazione di valore si confermano i valori chiave di ELITE”.

(Foto: © Piotr Trojanowski/123RF)