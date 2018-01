Startup innovative sempre più numerose in Italia

(Teleborsa) – Cresce il numero di startup innovative in Italia, che a fine 2017 registrava 8.391 PMI, vale a dire 460 in più su trimestre e 1.000 in rispetto a metà anno. Lo dice il rapporto trimestrale sulle PMI e le startup innovative presentato e realizzato dal MISE (Ministero Sviluppo economico) in collaborazione con InfoCamere.

La stragrande maggioranza di queste micro imprese ad alta innovazione risiede in Lombardia, regione che come noto traina la crescita italiana, ed in particolare a Milano, che è la città più “business intensive” con 1.370 startup. La loro presenza però è forte anche in Trentino-Alto Adige e nelle Marche.

Importanti numeri anche sotto il profilo occupazionale, perché le startup impiegano oltre 42 mila persone tra soci e addetti. Un numero che rappresenta il quadruplo dell’occupazione di tre anni fa e che è destinato a salire ad almeno 45 mila, contando 3.000 soci in più fra settembre e dicembre.