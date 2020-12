Starace, investire prossimi 3-5 anni su idrogeno per taglio costi

editato in: da

(Teleborsa) – “Pensiamo che l’idrogeno possa avere un futuro se si riesce a dimostrare l’economicità dell’elettrolisi”. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, intervistato da RaiNews24 durante l’approfondimento settimanale su ambiente e sviluppo sostenibile “Effetto farfalla”.

“Il green deal europeo è una svolta, significa decarbonizzare l’economia e la società europea in tutti i settori – ha proseguito Starace -. E’ possibile e soprattutto conviene”. L’Italia ha ancora una elevata potenzialità di decarbonizzazione, consuma ancora troppo gas. Ha potenziale e tecnologia in linea con l’obiettivo europeo – ha aggiunto – . La tecnologia se non decolla in tre-cinque anni, non decolla più“.