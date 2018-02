Starace: “Enel pronta a investire ancora negli Stati Uniti&...

(Teleborsa) – Enel è pronta a investire negli Stati Uniti. Parola di Francesco Starace, amministratore delegato del gruppo energetico.

Intervenuto alla presentazione del summit International Business Exchange che si terrà a New York il 22 febbraio, Starace ha dichiarato: “negli ultimi tre anni abbiamo investito circa 3,6 miliardi e siamo pronti investirne 4,5 nei prossimi tre”.

Il numero uno di Enel è tornato anche a parlare della Riforma fiscale annunciata dal presidente statunitense Trump: “La riforma è complessa. Tocca molti aspetti e non è solo taglio le tasse”. L’obiettivo “è quello di rendere più competitivo il sistema USA rispetto agli altri Paesi” e sicuramente “aiuta gli investimenti” almeno nel breve periodo.

Starace ha assicurato che l’interesse de fondi americani per Enel “è in crescita. La nostra base azionaria sta mutando nel tempo con una crescita dei fondi USA che guardano all’azienda non solo come generatore di dividendi ma che sono anche ESG, cioè guardano ad aziende che sono impegnate anche nella sostenibilità”.