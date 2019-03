STAR Conference 2019 al via a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Al via oggi la STAR Conference di Borsa italiana, la due giorni dedicata alle società del segmento STAR, dove sono quotate le società con particolari prospettive di crescita.

L’evento, giunto alla sua 18^ edizione, si svolge nella sede della Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte. La due giorni, che tradizionalmente si svolge due volte l’anno, in primavera a Milano e in autunno a Londra, è iniziata oggi, mercoledì 20 marzo 2019, e si concluderà domani, giovedì 21 marzo 2019.

Le società dello STAR avranno così l’opportunità di incontrare la comunità finanziaria italiana ed internazionale con un calendario di incontri che prevede, come di consueto, alcune sessioni plenarie aperte a tutti ed una fittissima agenda di incontri one-to-one. Nei due giorni sono previste 10 presentazioni plenarie: oggi sarà la volta di Giglio Group, El.En, Exprivia, Cairo Communication, BE, Banca Finnat, mentre domani sono in agenda le presentazioni di d’Amico International Shipping, Isagro, TXT e-Solutions e Tamburi .

L’evento è organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane che rappresentano l’eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano.

Il mercato STAR, che ha una capitalizzazione complessiva di 32,4 miliardi di euro, conta 66 società partecipanti, che rappresentano ben 9 settori ed hanno una capitalizzazione media di 491 milioni di euro.