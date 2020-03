Standard & Poor’s taglia ancora stime crescita globale 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il PIL mondiale salirà quest’anno appena dello 0,4%, in netto rallentamento rispetto al 2,9% del 2019. Lo prevede Standard & Poor’s, si aspetta un declino “molto ripido” dell’attività nell’anno in corso. Prima dello scoppio della pandemia da coronavirus, aveva previsto un crescita del 3,3% per l’economia globale che aveva poi tagliato a 1,0-1,5% lo scorso 14 marzo.

L’agenzia di rating si aspetta un rimbalzo della crescita economica globale del 4,9% nel 2021 ma sottolinea come i rischi sono di un ribasso a causa dell’elevata incertezza.

Oggi, intanto, è arrivato anche il parere di Goldman Sachs: “L’outlook fiscale è peggiorato drasticamente in tutta l’eurozona e data la violenza della recessione e le misure fiscali prese in risposta ci aspettiamo ora un ampio aumento dei deficit e del debito”, scrivono gli esperti della banca americana nel rapporto pubblicato in cui prevedono – pur tenendo in assoluta considerazione il quadro di incertezza che caratterizza questa fase – che il deficit possa salire al 10% del Pil in Italia e Spagna, al 7% in Francia, infrangendo così la regola tedesca dei limiti all’indebitamento.