Standard Ethics, la francese Dassault Systèmes ottiene “E ...

(Teleborsa) – Standard Ethics ha assegnato un punteggio di “E +” a Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes SE è un’azienda tecnologica e componente dell’Indice francese SE. L’azionista di controllo è Dassault Group (Groupe Industriel Marcel Dassault). La Società fornisce servizi di applicazioni software progettati per supportare il cliente processi di innovazione. La sua linea di business include la fornitura di software di progettazione 3D, modelli digitali 3D e Gestione del ciclo di vita del prodotto. Dassault Systèmes fornisce anche diversi marchi di software.

In generale, il business della Società sembra essere allineato alla necessità funzionale di una conversione sostenibile che, a sua volta, è vantaggiosa per l’ambiente. Secondo la metodologia di Standard Ethics, tuttavia, e tenendo conto della presenza di un azionista di controllo, dei doppi diritti di voto e del minimo fluttuante, gli sviluppi positivi nell’area della governance sono considerati utili per garantire – anche gli azionisti di minoranza – che la strategia di sostenibilità adottata risulti a lungo termine.