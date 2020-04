Stallo UE, Gentiloni indica la via: Pensare a obiettivi comuni

editato in: da

(Teleborsa) – Mai come nel momento dell’emergenza massima, è fondamentale anche la massima unità. Stop, dunque, a scontri e tensioni nell’ottica di una visione comune e davvero europea. “Bond non è una parolaccia”, a dirlo il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni riguardo allo stallo che si è creato tra Paesi dell’area euro sulla risposta comune alla crisi da coronavirus. Non bisogna “fossilizzarsi” sulle dispute in merito a quale strumento usare ma pensare all’obiettivo comune da perseguire, ha spiegato a Radio Anch’io.

Al momento, infatti, l’Unione è tutt’altro che unita e prevalgono le divisioni. Da un lato, lo “schieramento” MES (capeggiato da Germania e Olanda) dall’altra parte della barricata “lo schieramento” eurobond trainato da Italia e Spagna. Nel mezzo la proposta francese di un Fondo europeo per provare a mediare tra i due litiganti.

Il MES, il fondo salva Stati europeo “era stato creato in un’altra crisi, una crisi finanziaria in cui c’erano Stati da salvare sul piano finanziario, come la Grecia, il Portogallo e altri, con condizionalità pesantissime e programmi di rientro molto severi. Questo strumento così concepito, con queste condizionalità, non è adatto alla crisi attuale”, dice Gentiloni precisando che “non vuol dire e ha ragione il Presidente (riferendosi a quanto detto ieri sera in conferenza stampa dal Premier Conte, ndr) che con diverse regole non si possa usare anche questo”.

“Ma non ci fossilizziamo soltanto, come purtroppo è successo ai ministri dell’Economia 10 giorni fa, e poi al Consiglio europeo, con l’effetto della paralisi, soltanto su questa questione. Perchè il concetto è abbiamo degli obiettivo comuni, li dobbiamo finanziare in comune”, ha proseguito l’Eurocommissario.

“Lo abbiamo fatto come Commissione Europea sulla disoccupazione, lo possiamo fare a breve sul sostegno alle liquidità delle imprese attraverso la Banca europea degli investimenti, anche questo uno strumento comune, lo dobbiamo fare a mio parere anche per quella che sarà la rinascita”, conclude Gentiloni.