Stagecoach: 9 clienti su 10 soddisfatti del servizio

editato in: da

(Teleborsa) – Il servizio di trasporto pubblico Stagecoach, la più grande compagnia di autobus e pullman della Gran Bretagna, ha registrato un alto gradimento da parte dell’utenza: da quanto emerge da una ricerca del Consumer Focus, 9 clienti su 10 si sono ritenuti soddisfatti del servizio offerto loro, in particolare per quanto riguarda i tempi di viaggio, la cordialità dei conducenti e la disponibilità dei posti a sedere, confermando i risultati dello scorso anno.

A giocare un ruolo fondamentale sono stati anche gli investimenti nei confronti dei bus a zero emissioni e nelle nuove tecnologie, come la possibilità di effettuare pagamenti contactless su tutti i mezzi, sistemi di biglietteria intelligenti e un servizio clienti più efficiente e conveniente.

“Questi risultati indipendenti dimostrano che stiamo continuando a fornire un servizio di alta qualità per i nostri clienti e sono una fantastica approvazione per il duro lavoro dei nostri dipendenti in tutto il Regno Unito ogni giorno – ha detto Mark Threapleton, Managing Director di Stagecoach UK Bus in Inghilterra e Galles – e stiamo lavorando sodo, in collaborazione con altri operatori e partner locali per offrire viaggi più semplici, più economici, ma sappiamo che serve ancora più lavoro per fornire servizi ancora migliori per i nostri clienti”.

“Abbiamo però bisogno disperatamente di un’azione più dura da parte delle autorità locali – ha aggiunto – per affrontare l’impatto della congestione automobilistica che sta danneggiando la qualità dell’aria locale, rallentando le velocità di viaggio, frenando la nostra economia e aumentando i costi di trasporto per le popolazioni locali. Tutti elementi che possono influire negativamente sulla percezione del valore del viaggio in autobus. Affrontare questa enorme questione aprirà le porte a città più pulite e permetterà ai viaggi in autobus di prosperare