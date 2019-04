Stabile la Borsa di New York. Soffre Alphabet

editato in: da

(Teleborsa) – Poco mossa Wall Street, alle prese con una valanga di trimestrali e con la riunione della Fed. L’indice Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.550,48 punti; resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni a 2.938,89 punti. In rosso il Nasdaq 100 (-0,92%), come l’S&P 100 (-0,3%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti utilities (+1,08%), beni di consumo per l’ufficio (+0,85%) e materiali (+0,64%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -2,73%.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+3,45%) grazie a risultati migliori delle attese, Chevron (+2,49%), Merck & Co (+2,46%) e Coca Cola (+1,32%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Health, che prosegue le contrattazioni a -2,02%. Sotto pressione Apple, con un forte ribasso dell’1,92% in attesa dei conti. Soffre Walt Disney, che evidenzia una perdita dell’1,63%. Deludente 3M, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Nxp Semiconductors N V (+8,09%), Incyte (+3,60%), Xilinx (+2,46%) e Fiserv (+2,40%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alphabet, che prosegue le contrattazioni a -8,42% dopo una trimestrale debole. Tonfo di Wynn Resorts, che mostra una caduta del 2,33%. Lettera su Mercadolibre, che registra un importante calo del 2,07%.