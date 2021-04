Stabile la Borsa di New York. Preoccupa l’innalzamento delle tasse di Biden

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.779 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.144 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,37%); senza direzione l’S&P 100 (+0,19%).

Gli investitori si preparano a concludere una settimana al ribasso a causa delle preoccupazioni per il possibile aumento delle imposte sulle plusvalenze che la Casa Bianca starebbe considerando, secondo le indiscrezioni dei media americani. L’imposta federale massima sul capital gain potrebbe passare al 43,4% dall’attuale 23,8%.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+0,45%) e informatica (+0,42%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce.Com (+1,21%), Visa (+0,55%), United Health (+0,54%) e Apple (+0,52%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel, che prosegue le contrattazioni a -6,19%.

Pessima performance per American Express, che registra un ribasso del 3,62%.

Sessione nera per Honeywell International, che lascia sul tappeto una perdita del 2,49%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Mattel (+9,96%), Xilinx (+2,59%), Baidu (+2,24%) e American Airlines (+1,54%).

Citrix Systems scende dell’1,10%.

Pensosa Tractor Supply, con un calo frazionale dello 0,81%.

Tentenna Stericycle, con un modesto ribasso dello 0,80%.