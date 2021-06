Stabile la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.380 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.286 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,81%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,23%). Gli investitori continuano a valutare il piano infrastrutturale del presidente Biden, mentre inizia a preoccupare di più il diffondersi della variante Delta della Covid-19.

Nell’S&P 500, buona la performance del comparto informatica. Nel listino, i settori energia (-1,96%), finanziario (-0,89%) e beni industriali (-0,70%) sono tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce.Com (+2,00%), Intel (+1,50%), Microsoft (+1,09%) e Apple (+0,86%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Honeywell International, che ottiene -7,13%.

In apnea Boeing, che arretra del 2,02%.

Scivola Chevron, con un netto svantaggio dell’1,72%.

In rosso DOW, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,33%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Bed Bath & Beyond (+5,91%), Nvidia (+3,26%), Applied Materials (+2,80%) e Xilinx (+2,66%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Biogen, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.

Spicca la prestazione negativa di American Airlines, che scende dell’1,96%.

Marriott International scende dell’1,57%.

Calo deciso per Wynn Resorts, che segna un -1,35%.

(Foto: David Vives / Pixabay)