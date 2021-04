Stabile la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.866 punti (+0,21%); sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.128 punti (-0,09). In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,52%); sulla stessa linea, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,36%).

Dopo due giorni di perdite, la Borsa americana appare poco mossa, anche se sul Nasdaq pesa il crollo di Netflix, la prima società del gruppo FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) a diffondere i risultati del primo trimestre 2021. Intanto restano restano le preoccupazioni degli investitori per un aumento dei casi globali di coronavirus.

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti materiali (+0,52%), sanitario (+0,51%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,50%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-1,10%), utilities (-0,55%) e informatica (-0,44%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, DOW (+1,47%), Nike (+1,41%), Coca Cola (+0,86%) e Travelers Company (+0,85%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple, che continua la seduta con -1,27%.

Piccola perdita per Walt Disney, che scambia con un -0,81%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Intuitive Surgical (+5,16%), Citrix Systems (+3,60%), Dish Network (+2,14%) e Mattel (+1,95%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netflix, che prosegue le contrattazioni a -7,49%.

Tonfo di Tesla Motors, che mostra una caduta del 2,43%.

Lettera su Activision Blizzard, che registra un importante calo del 2,26%.

Soffre Facebook, che evidenzia una perdita dell’1,46%.