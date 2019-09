Stabile la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.058,51 punti in attesa delle decisioni di politica monetaria della Fed. Il FOMC ha iniziato la riunione oggi, 17 settembre 2019, per terminarla domani con l’annuncio sui tassi e la conferenza stampa di Powell. Incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 2.998,62 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,11%), come l’S&P 100.

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti materiali (+0,78%), utilities (+0,67%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,69%.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Procter & Gamble (+1,39%), Boeing (+1,28%), McDonald’s (+1,18%) e Wal-Mart (+0,81%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems, che ottiene -1,50%.

Calo deciso per United Health, che segna un -1,19%.

Sotto pressione Goldman Sachs, con un forte ribasso dell’1,19%.

Soffre Pfizer, che evidenzia una perdita dell’1,05%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, American Airlines (+3,58%), Ulta Beauty (+3,42%), O’Reilly Automotive (+2,32%) e Cadence Design Systems (+2,28%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Kraft Heinz, che ottiene -4,22%.

Vendite a piene mani su Wynn Resorts, che soffre un decremento del 3,10%.

Pessima performance per Henry Schein, che registra un ribasso del 2,79%.

Sessione nera per Liberty Global, che lascia sul tappeto una perdita del 2,75%.