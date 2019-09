Stabile la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.828,49 punti, in una giornata priva di statistiche rilevanti mentre si attende il verdetto della Fed sui tassi. L’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.978,43 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,48%), come l’S&P 100 (-0,2%).

Energia (+1,41%), materiali (+0,53%) e beni industriali (+0,48%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica (-0,89%), beni di consumo per l’ufficio (-0,86%) e beni di consumo secondari (-0,54%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Chevron (+2,22%), Boeing (+2,00%), Johnson & Johnson (+1,63%) e Caterpillar (+1,60%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Visa, che prosegue le contrattazioni a -3,48%.

Lettera su McDonald’s, che registra un importante calo del 3,35%.

Affonda Merck & Co, con un ribasso del 2,53%.

Crolla American Express, con una flessione del 2,42%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Baidu (+4,35%), Hasbro (+3,92%), Illumina (+3,65%) e Biomarin Pharmaceutical (+3,27%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mercadolibre, che continua la seduta con -5,54%.

Vendite a piene mani su Cadence Design Systems, che soffre un decremento del 4,36%.

Pessima performance per Willis Towers Watson, che registra un ribasso del 4,30%.

Sessione nera per Starbucks, che lascia sul tappeto una perdita del 4,19%.

(Foto: © Frederic Prochasson | 123RF)