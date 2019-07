Stabile la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) –

Wall Street prosegue la seduta in territorio negativo, con il sentiment degli investitori che rimane ancorato alle preoccupazioni per la stabilità economica mondiale, ancora precaria visto la nuova minaccia alla Cina postata su Twitter dal Presidente Usa, e alla pubblicazione dei conti societari che non sembrano tonificare le contrattazioni.

A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.289,89 punti, mentre, al contrario, lo S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.995,76 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,04%); leggermente negativo lo S&P 100 (-0,22%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+0,69%) e sanitario (+0,44%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni industriali (-1,68%), energia (-0,60%) e beni di consumo secondari (-0,53%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+1,19%), United Health (+1,10%), Merck & Co (+0,71%) e Intel (+0,52%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar, che prosegue le contrattazioni a -1,84%.

Soffre United Technologies, che evidenzia una perdita dell’1,46%.

Preda dei venditori Travelers Company, con un decremento dell’1,21%.

Piccola perdita per Walt Disney, che scambia con un -0,94%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Cintas (+7,49%), Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry (+6,76%), Ctrip.Com International Spon Each Rep (+2,88%) e KLA-Tencor (+2,46%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su CSX, che ottiene -10,40%.

Pessima performance per Paccar, che registra un ribasso del 2,52%.

Sessione nera per Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che lascia sul tappeto una perdita del 2,45%.

In caduta libera Walgreens Boots Alliance, che affonda del 2,27%.