SSE alza le previsioni per il 2018

(Teleborsa) – Si muove con prudenza il titolo SSE, che mostra un timido calo dello 0,08%.

Il fornitore britannico di gas ed elettricità stima di raggiungere un utile rettificato di oltre 120 pence per azione per l’anno 2018 che termina il 31 marzo, ben oltre l’intervallo 116-120 pence previsto in precedenza. La società prevede di dichiarare un aumento dei dividendi, almeno pari all’inflazione, intorno al 3,7%. Quanto alle spese in conto capitale e investimento, raggiungeranno circa 1,5 miliardi di sterline.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di SSE evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso SSE rispetto all’indice.

La tendenza di breve di SSE è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.306,5 centesimi di sterlina (GBX), mentre il supporto più immediato si intravede a 1.285,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.327,5.