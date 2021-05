Square torna in utile nel trimestre, titolo festeggia

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla Square, che passa di mano con un aumento del 6,12%.

A fare da assist alle azioni contribuisce il ritorno in utile, nel primo trimestre, del gruppo dei servizi finanziari. Il periodo si è chiuso con un risultato netto di 39 milioni di dollari, pari a 8 centesimi per azione, contro il rosso di 106 milioni, (24 centesimi) registrato nel pari periodo del precedente esercizio. Su base rettificata l’EPS si è attestato a 41 centesimi superiore ai 17 stimati dagli analisti. Sempre nel trimestre, i ricavi sono rimbalzati da 1,4 a 5,1 miliardi di dollari.

L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di Square, che fa peggio del mercato di riferimento.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Square, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 233,5 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 241,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 229,3.