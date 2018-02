Spunti in acquisto sui bancari. Banco BPM in pole

(Teleborsa) – Tornano gli acquisti sui titoli bancari di Piazza Affari con l’indice di riferimento FTSE IT Banks che guadagna l’1,07% in linea con la buona performance mostrata dall’intero settore a livello europeo (DJ Stoxx Bank +1,20%).

Tra i player del comparto, si mette in evidenza il Banco BPM che sale del 2,41% collocandosi alla guida dei rialzi. A fare da assist alle azioni, sono le parole del CEO, Giuseppe Castagna, a margine di un convegno. “Se riusciamo a fare il nostro piano, penso che per fine 2019 saremo in una condizione di solidità tale che ci permetterà anche di guardare ad altro” – ha detto il banchiere -.

Seguono Unicredit e Intesa Sanpaolo, entrambi in progresso di oltre l’1%. In denaro anche Mediobanca +1,05% e UBI +0,59%.

Attenzione a Mediolanum nel giorno del CdA sui conti d’esercizio.

Si muove in controtrend Banca Carige con un calo del 3,75% che ha annunciato una perdita nel 2017 pari a 380,5 milioni di euro. Giù inoltre, MPS -2,75% che ha presentato conti 2017 in rosso per 3,5 miliardi.