Spunti in acquisto su Cnh Industrial, titolo in pole nel FTSE MIB

(Teleborsa) – Brillante rialzo per CNH Industrial che con un guadagno del 2,19% vola in vetta al FTSE MIB. Il titolo resta sempre sotto i riflettori per la possibile cessione di Iveco ai cinesi di FAW.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del leader globale nel settore dei capital goods rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Le implicazioni di breve periodo del produttore di macchine movimento terra sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 13,66 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,43. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,89.