Spunti in acquisto a Wall Street

(Teleborsa) – La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con segni positivi. Sullo sfondo resta tuttavia la cautela dopo che gli ultimi movimenti registrati nel mercato obbligazionario americano hanno fatto riaffiorare le paure di una recessione sulla scia della guerra commerciale in atto tra USA e Cina.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,77%, a 25.975,25 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500, che si porta a 2.883,89 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,08%); guadagni frazionali per lo S&P 100 (+0,49%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,64%), finanziario (+0,94%) e beni industriali (+0,91%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Pfizer (+2,26%), United Health (+1,86%), Home Depot (+1,59%) e Nike (+1,57%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Johnson & Johnson, che continua la seduta con -1,64%.

Tentenna Travelers Company, con un modesto ribasso dello 0,73%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, American Airlines (+3,89%), Hunt(J.B.)Transport Serv (+3,17%), Ebay (+2,79%) e Mylan (+2,73%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Autodesk, che continua la seduta con -8,16%.

Sessione nera per Activision Blizzard, che lascia sul tappeto una perdita del 2,66%.

In caduta libera Adobe Systems, che affonda del 2,47%.

Pesante Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.